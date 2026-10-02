"Buy" per Raytheon Technologies

(Teleborsa) - Chiusura dell'1 ottobre

Andamento negativo per la compagnia attiva nel settore aerospaziale e della difesa , tra i titoli dell'indice S&P 100 , con una flessione dello 0,34%, anche se mostra un trend rialzista di medio periodo.





Operatività odierna:

Le azioni di Raytheon Technologies , su questi prezzi fissati a 185 USD, suscitano l'interesse del mercato e sono da mettere in portafoglio, con stop loss posto a quota 73,75 Dollari USA, vista la possibilità di profitto da manifestarsi verosimilmente nel breve periodo.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)

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