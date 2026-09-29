Avio avvia costruzione del primo stabilimento produttivo negli USA: in produzione nel 2029

(Teleborsa) - Avio , società che fa parte del FTSE MIB ed è attiva nella realizzazione e nello sviluppo di lanciatori spaziali e sistemi di propulsione, ha avviato la costruzione del suo primo stabilimento produttivo negli Stati Uniti, un impianto di circa 85.000 metri quadrati dedicato ai motori a propellente solido a Hurt, in Virginia, che incrementerà in modo significativo la capacità produttiva nazionale statunitense per missili e munizionamento.



Il nuovo impianto consentirà alla controllata Avio USA di produrre ogni anno migliaia di motori a propellente solido destinati ai programmi missilistici tattici statunitensi. L'azienda prevede di creare circa 1.500 posti di lavoro qualificati nel settore tecnico nella Virginia meridionale.



"Oggi stiamo trasformando la strategia di lungo termine di Avio in una realtà industriale - ha dichiarato Giulio Ranzo, AD di Avio - Il successo del nostro aumento di capitale ha fornito le risorse necessarie per questo investimento, che amplierà la capacità produttiva statunitense di motori a propellente solido e consentirà ad Avio di stabilire una presenza duratura negli Stati Uniti. Combinando la nostra comprovata esperienza con i talenti locali, supporteremo i nostri clienti e contribuiremo a una catena di fornitura della difesa più resiliente".



HITT Contracting guiderà i lavori in qualità di general contractor, occupandosi della realizzazione dell'impianto produttivo avanzato. Il completamento della costruzione è previsto entro la fine del 2028, mentre l'avvio della produzione è atteso all'inizio del 2029. L'impianto è sviluppato per soddisfare le esigenze di motori a propellente solido dell'industria della difesa statunitense, compresi programmi per Lockheed Martin e Raytheon .



"Avio USA sta costruendo in Virginia molto più di uno stabilimento produttivo. Stiamo costruendo un'azienda americana e una forza lavoro americana in grado di mettere a disposizione del mercato della difesa degli Stati Uniti la comprovata esperienza di Avio nel campo della propulsione - ha dichiarato James Syring, AD di Avio USA - Il nostro obiettivo è essere un fornitore indipendente e aperto, capace di supportare più clienti e programmi e di offrire ai principali contractor della difesa un'ulteriore fonte per questa capacità critica. Questo significa maggiore capacità produttiva, maggiore concorrenza e una più elevata resilienza della catena di fornitura americana dei motori. Siamo grati al Commonwealth della Virginia, alla città di Hurt, alla Contea di Pittsylvania, al Dipartimento della Guerra e ai nostri clienti per il loro supporto".

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