Eventi e scadenze del 2 ottobre 2026

I principali eventi economici societari e istituzionali in corso: risultati di periodo, annunci, conferenze, regolamenti

(Teleborsa) -

Venerdì 02/10/2026

Appuntamenti:

Forum EuroMediterraneo dell’Acqua - La Nuvola di Roma - Evento promosso dal Comitato Italiano One Water in collaborazione con l'Unione per il Mediterraneo e l'Istituto Mediterraneo dell'Acqua di Marsiglia, che riunirà oltre 5.000 partecipanti, più di 40 delegazioni internazionali e oltre 100 conferenze e incontri. L'obiettivo è portare al centro dell'agenda internazionale la gestione sostenibile delle risorse idriche e la sicurezza dell'acqua nel Mediterraneo. Tra gli interventi, i ministri Tajani, Pichetto Fratin, Lollobrigida, Musumeci, Bernini e Zangrillo, e Qu Dongyu, Direttore Generale della FAO (da martedì 29/09/2026 a venerdì 02/10/2026)

Milano Digital Week 2026 - Nona edizione della manifestazione promossa dal Comune di Milano e realizzata da TIG – The Innovation Group, dedicata alla trasformazione digitale e all'Intelligenza Artificiale, con il tema "La Città Generativa". Cinque giornate di appuntamenti e webinar articolati in sei track dedicati a tecnologie, imprese, lavoro e formazione, cittadinanza digitale, smart city, cultura, arte e sport (da mercoledì 30/09/2026 a domenica 04/10/2026)

FNEC 2026 - Festival Nazionale dell’Economia Civile - Firenze - 8ª edizione del Festival dedicata al tema "EUconomia - L'economia che fa bene. Il rumore della foresta che cresce", con una riflessione su economia civile, responsabilità, cooperazione e costruzione di un futuro sostenibile (da giovedì 01/10/2026 a domenica 04/10/2026)

66° Salone Nautico Internazionale di Genova - Manifestazione internazionale organizzata da Confindustria Nautica dedicata alla nautica da diporto, che riunisce oltre 1.000 imbarcazioni, 215 novità e operatori da 45 Paesi, con esposizione di Yacht & superyacht, barche a vela, gommoni e multiscafi oltre a tecnologie innovative, componentistica ed elettronica. (da giovedì 01/10/2026 a martedì 06/10/2026)

Rating sovrano - Portogallo - Scope pubblica la revisione del merito di credito

Banca d'Italia - €-coin; Ita-coin

Attività istituzionali - Presidente della Repubblica a Montecarlo - Montecarlo - Visita di Stato del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel Principato di Monaco (da venerdì 02/10/2026 a sabato 03/10/2026)

Consiglio "Giustizia e affari interni" (Giustizia) - I ministri della Giustizia saranno invitati ad approvare conclusioni sulla lotta contro il razzismo e le forme correlate di odio e discriminazione, a discutere del mandato riveduto di Eurojust e a procedere a uno scambio di opinioni sulla protezione della società civile e dei giornalisti. Saranno inoltre aggiornati sulle azioni intraprese in materia di lotta all'impunità per i crimini commessi in Ucraina

10:30 - Italia-USA, AmCham - Navigare nelle politiche commerciali transatlantiche - Deloitte, via Santa Sofia, Milano - "Navigating U.S.–Italy Commercial Policies", incontro promosso da American Chamber of Commerce in Italy sulle politiche commerciali tra Stati Uniti e Italia, con un confronto su dazi, relazioni transatlantiche, strategie commerciali e investimenti italiani negli Stati Uniti. Tra gli interventi, il Viceministro Valentino Valentini, Simone Crolla (Consigliere Delegato di AmCham Italy), Federico Tozzi (Segretario Generale di Italy-America Chamber of Commerce), Stefano Pelagallo (Head of Value Creation di CDP Venture Capital) e Pier Paolo Ghetti (Global Trade Advisory National Leader di Deloitte)

11:30 - Attività di Governo - Ministro Urso - Il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, interviene all'evento annuale del Centro Studi di Confindustria Marche "Il Coraggio di cambiare. Imprese, investimenti e politica industriale per tornare a crescere". Ancona, sede Confindustria Marche (via Ing. Roberto Bianchi). Previsto punto stampa

Borsa:

Cina - Borse di Shanghai e Shenzhen chiuse per festività (da giovedì 01/10/2026 a venerdì 02/10/2026)

India - Borsa di Mumbai chiusa per festività

Aziende:

12:00 - A2A - Appuntamento: Presentazione del Bilancio di Sostenibilità Territoriale di Milano, che si terrà presso la sede di Assolombarda a Milano. Durante l'incontro il Presidente di A2A Roberto Tasca e l'AD di A2A Renato Mazzoncini, presenteranno i risultati e ne discuteranno insieme a Anna Scavuzzo, Vicesindaco del Comune di Milano, Lorenzo Pregliasco, Direttore Responsabile di YouTrend e Fabio Antoldi, Professore ordinario di Strategia aziendale e direttore del CERSI, Centro di Ricerca per lo Sviluppo Imprenditoriale dell’Università Cattolica del Sacro Cuore





(Foto: a_korn - stock.adobe.com (ex Fotolia))

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