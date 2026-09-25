Milano 17:35
51.867 +0,63%
Nasdaq 22:00
30.608 +0,42%
Dow Jones 22:04
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Londra 17:35
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Francoforte 17:35
25.409 +0,56%

Germania, Indice GFK in ottobre

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Germania, Indice GFK in ottobre
Germania, Indice GFK in ottobre pari a -30,6 punti, in calo rispetto al precedente -26,8 punti (la previsione era -27,4 punti).
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