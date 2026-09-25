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Germania, Indice GFK in ottobre
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25 settembre 2026 - 08.20
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Indice GFK in ottobre pari a -30,6 punti
, in calo rispetto al precedente -26,8 punti (la previsione era -27,4 punti).
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