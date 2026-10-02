Francoforte: in calo Evotec

(Teleborsa) - Composto ribasso per la società di ricerca e sviluppo farmaceutico , in flessione del 2,51% sui valori precedenti.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Evotec più pronunciata rispetto all'andamento del MDAX . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





Lo status tecnico di medio periodo del fornitore di servizi di scoperta di farmaci ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 3,02 Euro. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 3,126, mentre il primo supporto è stimato a 2,914.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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