Francoforte: in calo KION Group

(Teleborsa) - Rosso per il fornitore di carrelli elevatori e attrezzature da magazzino , che sta segnando un calo del 2,47%.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice MDAX , evidenzia un rallentamento del trend di KION Group rispetto al MDAX , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





Lo status tecnico della società di soluzioni per la catena di approvvigionamento mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 36,33 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 39,58. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 34,82.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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