Francoforte: in rally HENSOLDT

(Teleborsa) - Seduta decisamente positiva per il produttore tedesco di sensori per la difesa , che tratta in rialzo del 3,95%.



Comparando l'andamento del titolo con il MDAX , su base settimanale, si nota che HENSOLDT mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +5,26%, rispetto a -1,01% del MDAX ).





Lo status tecnico di medio periodo della società tedesca di elettronica per la difesa rimane negativo. Nel breve periodo, invece, evidenziamo un miglioramento della forza rialzista, con la curva che incontra la prima area di resistenza a 81,06 Euro, mentre i supporti sono stimati a 78,82. Le implicazioni tecniche propendono a favore di un nuovo spunto rialzista con target stimato verosimilmente in area 83,3.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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