Airtel Mobile Commerce intende raccogliere 529 milioni di sterline nell'IPO a Londra

(Teleborsa) - Airtel Africa, fornitore leader di servizi di telecomunicazione e di mobile money in 14 mercati africani, ha fissato il prezzo per l'offerta pubblica iniziale (IPO) di Airtel Mobile Commerce sul London Stock Exchange . L'ammissione è attualmente prevista per il 14 ottobre 2026.



Il prezzo è stato fissato a 1,96 sterline per azione Airtel Money, il che implica una capitalizzazione di mercato stimata al momento dell'ammissione pari a 5,3 miliardi di sterline (circa 7 miliardi di dollari).



Nell'ambito dell'offerta, è prevista la vendita, da parte di alcuni degli attuali azionisti di Airtel Money, di un totale complessivo di 270.000.000 di azioni esistenti di Airtel Money (per una raccolta di 529 milioni di sterline). Inoltre, fino a un massimo di 27.000.000 di azioni esistenti di Airtel Money potranno essere vendute in virtù di un'opzione di over-allotment



Non è prevista la vendita di azioni Airtel Money esistenti da parte di Airtel Africa nell'ambito dell'offerta, se non in virtù dell'opzione di over-allotment; Airtel Africa dovrebbe inoltre rimanere azionista strategico a lungo termine e sostenere la prossima fase di sviluppo di Airtel Money come società quotata autonomamente.



Sulla base delle attuali indicazioni ricevute dagli azionisti esistenti di Airtel Money, si prevede che circa il 16,5% del capitale azionario ordinario emesso di Airtel Money sarà detenuto dal pubblico (percentuale che salirebbe a circa il 17,5% con l'over-allotment). Airtel Money prevede di disporre di un flottante tale da renderla idonea all'inclusione negli indici FTSE UK.

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