Tesoro, dagli specialisti nessuna richiesta per Btp a 3, 7 e 50 anni
(Teleborsa) - Nessuna richiesta da parte degli operatori nell'ambito dei collocamenti supplementari di titoli di Stato, riservati agli specialisti.
In particolare, nell'asta odierna, il Tesoro offriva la sesta tranche del BTp triennale con scadenza 15 settembre 2029 per un ammontare di 700 milioni di euro, un importo equivalente della quarta tranche del settennale con scadenza 15 settembre 2033, oltre ai 150 milioni della nona tranche del BTp a 50 anni con scadenza 1° marzo 2072.
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