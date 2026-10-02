D'Amico spinge al rialzo

(Teleborsa) - Chiusura dell'1 ottobre

Nuovo spunto rialzista per il leader mondiale nel trasporto marittimo , parte del FTSE Italia Star , che guadagna bene e porta a casa un +1,26%.





Operatività odierna:

Il quadro operativo implica un'indicazione di acquisto per il titolo, al prezzo corrente visto a 8,445 Euro, con stop loss posto a quota 8,026 Euro e con possibilità di trarre profitto nell'immediato.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)

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