Quadro rialzista per LondonMetric Property
(Teleborsa) - Chiusura del 28 settembre
Apprezzabile rialzo per la società di investimento inglese specializzata in immobili commerciali, tra i componenti del FTSE 100, in guadagno dello 0,11% sui valori precedenti.
Operatività odierna:
A livello operativo, si evidenzia l'appeal degli investitori su LondonMetric Property disposti all'acquisto ai prezzi correnti pari a 1,789 sterline, con stop loss stimato a quota 1,707 pounds. Ciò favorisce una circostanza di profitto nel breve periodo.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
```