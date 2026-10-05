Milano 11:39
50.482 0,00%
Nasdaq 2-ott
30.808 0,00%
Dow Jones 2-ott
51.177 +0,49%
Londra 11:39
10.487 +0,24%
Francoforte 11:38
25.198 -0,13%

Analisi Tecnica: Brent Crude Oil del 2/10/2026

Finanza
Analisi Tecnica: Brent Crude Oil del 2/10/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 2 ottobre

Frazionale rialzo per il petrolio quotato all'ICE di Londra, che mette a segno un modesto profit a +0,39%.

Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 106,53, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 97,63. L'equilibrata forza rialzista del greggio è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 115,44.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```