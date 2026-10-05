Analisi Tecnica: Brent Crude Oil del 2/10/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 2 ottobre
Frazionale rialzo per il petrolio quotato all'ICE di Londra, che mette a segno un modesto profit a +0,39%.
Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 106,53, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 97,63. L'equilibrata forza rialzista del greggio è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 115,44.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)