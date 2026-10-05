Analisi Tecnica: Hang Seng Index del 2/10/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 2 ottobre
Ribasso scomposto per l'Hang Seng Index, che archivia la sessione con una perdita secca del 2,60% sui valori precedenti.
Lo scenario di breve periodo dell'indice della Borsa di Hong Kong evidenzia un declino dei corsi verso area 23.748,9 con prima area di resistenza vista a 24.419,1. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 23.525,5.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)