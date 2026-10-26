Analisi Tecnica: Hang Seng Index del 23/10/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 23 ottobre
Composto rialzo per l'Hang Seng Index, che archivia la sessione con un guadagno dello 0,69%.
Lo status tecnico dell'indice della Borsa di Hong Kong mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 22.623,1, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 23.875,2. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 22.152,8.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)