Analisi Tecnica: Hang Seng Index del 9/11/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 9 novembre
Andamento piatto per l'Hang Seng Index, che propone sul finale un -0,13%.
Lo status tecnico di breve periodo dell'indice della Borsa di Hong Kong mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 24.988,6. Rischio di eventuale correzione fino al target 23.717,6. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 26.259,6.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)