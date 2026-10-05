Milano 11:41
50.474 -0,02%
Nasdaq 2-ott
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Dow Jones 2-ott
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Londra 11:41
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Francoforte 11:41
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Analisi Tecnica: indice FTSE MIB del 2/10/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice FTSE MIB del 2/10/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 2 ottobre

Composto rialzo per il principale indice della Borsa di Milano, che archivia la sessione con un guadagno dello 0,49%.

Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per il FTSE MIB, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 49.879. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 51.446 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 49.275.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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