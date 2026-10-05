Azimut, buyback per quasi 21 milioni di euro tra il 28 settembre e il 2 ottobre
(Teleborsa) - Azimut Holdin ha comunicato di aver acquistato, tra il 28 settembre e il 2 ottobre 2026, complessivamente 542.036 azioni proprie a un prezzo medio di 38,6456 euro per azione, per un controvalore di 20.947.307,63 euro.
Gli acquisti rientrano nella prima tranche del programma di buyback.
Al 2 ottobre, considerando anche le azioni proprie già in portafoglio, la società di servizi finanziari detiene un totale di 3.546.382 azioni proprie, pari al 2,4756% del capitale sociale.
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