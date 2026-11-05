Banco Desio, utile netto a 109,8 milioni (+3,7%) nei primi nove mesi

Solidità patrimoniale confermata

(Teleborsa) - I risultati consolidati di Banco Desio al 30 settembre 2026, approvati oggi dal Consiglio di Amministrazione, mostrano un utile netto di 109,8 milioni di euro, in crescita del 3,7%, con un ROE annualizzato in aumento al 10,1%.



Positiva anche la dinamica operativa, con un margine operativo di 212,8 milioni di euro (+14,5%), sostenuto dalla crescita del margine di interesse (+5,2%) e delle commissioni nette (+13,9%). In miglioramento l’efficienza, con un cost/income ratio sceso al 56,4% dal 59,0%.



Confermata la solidità patrimoniale, con un CET1 ratio al 17,7%, mentre prosegue il sostegno all'economia reale, con 2,2 miliardi di euro di nuove erogazioni a famiglie e imprese.



La raccolta

Il totale delle masse della clientela amministrate al 30 settembre 2026 è risultato di circa 43,0 miliardi di euro, (+6,6% rispetto al saldo di fine esercizio).



La raccolta diretta al 30 settembre 2026 ammonta a circa 16,5 miliardi di euro, -1,6% rispetto al 31 dicembre 2025, per effetto del calo dei debiti verso la clientela (-1,1%) e dei titoli in circolazione (-3,9%); detta raccolta risulta prevalentemente costituita dai debiti verso la clientela al netto dei PCT e dei prestiti titoli per 12,5 miliardi di euro (+0,6%). La raccolta indiretta ha registrato al 30 settembre 2026 un saldo di 26,5 miliardi di euro (+12,4%).



La raccolta da clientela ordinaria si è attestata a 17,4 miliardi di euro, in aumento dello 13,7% rispetto alla fine dell’esercizio precedente, a seguito dell’andamento positivo del risparmio amministrato (+14,8%) e del comparto gestito (+13,0%).



Impieghi e coverage

Il valore complessivo degli impieghi lordi verso clientela al 30 settembre 2026 si attesta a circa 12,8 miliardi di euro (ex 13,0 miliardi di euro) interamente relativi a impieghi verso clientela ordinaria (ex 12,6 miliardi di euro relativi a impieghi verso la clientela ordinaria e 0,4 miliardi di euro relativi a impieghi verso la clientela istituzionale).



Per quanto riguarda invece, il valore complessivo degli impieghi netti verso clientela, al 30 settembre 2026 risultano pari a circa 12,5 miliardi di euro (ex 12,7 miliardi di euro), interamente relativi a impieghi verso clientela ordinaria (ex 12,3 miliardi di euro relativi a impieghi verso la clientela ordinaria e 0,4 miliardi di euro relativi a impieghi verso la clientela istituzionale).



Le iniziative avviate nel periodo confermano l’impegno di Banco Desio a sostenere la crescita dell’economia reale attraverso nuove erogazioni per € 2,2 miliardi a favore di famiglie e imprese, il rafforzamento del supporto alle PMI con un plafond dedicato di € 500 milioni e la promozione della competitività delle aziende italiane mediante strumenti a sostegno dell’internazionalizzazione (attraverso l’accordo quadro SACE Garanzia Internazionalizzazione) e degli investimenti strategici con particolare attenzione a innovazione, transizione energetica, sviluppo industriale e infrastrutturale (attraverso l’accordo quadro SACE Garanzia Archimede).

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