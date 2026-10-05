Bollette, sale anche il gas: con il mercato libero risparmi fino al 25%

In un anno il vantaggio rispetto al Servizio di Maggior Tutela può arrivare a 450 euro

(Teleborsa) - Dopo l’energia elettrica, anche il prezzo del gas per i clienti serviti dal Servizio di Maggior Tutela aumenta (+12,7% a settembre) e le offerte del mercato libero tornano ad essere più convenienti; secondo l’analisi di Facile.it, guardando alle migliori tariffe disponibili sul mercato, il risparmio può arrivare fino al 25%.



La stima è stata realizzata prendendo in esame i consumi di gas di una famiglia tipo (1.100 Smc annui) e calcolando la bolletta media mensile con le migliori offerte del mercato libero rispetto a quella del Servizio di Maggior Tutela.



Nel Servizio di Maggior Tutela, con l’aggiornamento di settembre, la tariffa media è salita a 1,62 euro per Smc, tasse incluse, pari ad una bolletta mensile media di 148 euro. Le migliori tariffe del mercato libero a prezzo bloccato, invece, partono da circa 1,21 euro/Smc (tasse incluse), pari ad una bolletta mensile di 111 euro, il 25% più bassa rispetto a quella del Servizio di Maggior Tutela. Se queste tariffe dovessero rimanere sugli attuali livelli, il vantaggio economico calcolato nei prossimi dodici mesi sarebbe di circa 450 euro.



Se si somma il potenziale risparmio sulla bolletta elettrica, stimato da Facile.it in 210 euro, il beneficio complessivo offerto dal mercato libero arriverebbe fino a 660 euro.



"Dopo il prezzo dell’elettricità, anche quello del gas offerto ai clienti del Servizio di Maggior Tutela è aumentato, rendendo le migliori offerte del mercato libero attualmente più convenienti", spiegano gli esperti di Facile.it. "Oltre al potenziale vantaggio economico, però, il vero valore offerto dal mercato libero, in questo momento, è la possibilità di scegliere una tariffa a prezzo bloccato, che consentirebbe di tutelarsi da possibili aumenti, a differenza del Servizio di Maggior Tutela dove il prezzo varia mensilmente".



(Foto: photoiron - stock.adobe.com)

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