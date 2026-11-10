Decreto bollette, via libera del Cdm. Meloni: "Difendere l'interesse dei cittadini"

Pichetto: "Da gennaio riduzione media di circa 15 euro al megawattora".

(Teleborsa) - Il Consiglio dei ministri ieri sera ha approvato su proposta della premier e del ministro dell'Ambiente Gilberto Pichetto Fratin un decreto-legge con "disposizioni urgenti per la riduzione del costo dell'energia elettrica e del gas". Il testo modifica il dl 20 febbraio 2026, n. 21 (convertito dalla legge 49/2026) per rafforzare le misure di contenimento a beneficio dei clienti finali, "in coerenza con il quadro europeo in materia di aiuti di Stato e di vigilanza sul mercato all'ingrosso".



Elettricità



Il decreto modifica i due meccanismi di rimborso già previsti per gli impianti termoelettrici alimentati a gas, che riducono il costo del combustibile e si riflettono, attraverso offerte più competitive sul mercato all'ingrosso, sulle bollette. Con il primo, dal 1° gennaio 2027 ulteriori componenti della tariffa di trasporto del gas sono incluse tra gli oneri rimborsati, con copertura tramite componenti applicate ai prelievi di energia elettrica secondo le modalità dell'Arera. Il secondo prevede un rimborso aggiuntivo, di importo definito dall'Arera, limitato a non più di diciotto mesi e coperto da corrispettivi applicati ai responsabili del bilanciamento, in proporzione all'energia prelevata.



Per i consumi 2027 i risparmi in bolletta sarebbero di circa 280 euro per una piccola impresa artigiana (40 megawattora l'anno), circa 210.000 euro per una grande impresa alimentare (30.000 megawattora) e circa 520.000 euro per un'energivora con autoproduzione (40.000 megawattora). L'Arera adotterà linee guida sulle condotte di trattenimento economico di capacità e sulle pratiche abusive degli operatori. Per il gas l'Arera definirà la riduzione, per il 2027, degli oneri di sistema, nei limiti delle risorse destinate.



Meloni: price cap a 58,9 euro al MWh



"Abbiamo scelto di affrontare uno dei nodi più difficili del caro energia: il meccanismo che fa salire il prezzo dell'elettricità a causa del costo del gas", ha dichiarato la premier, indicando "tre scelte precise". La prima è "un tetto al gas utilizzato per produrre elettricità": "Quando il prezzo del gas supera i 58,9 euro al megawattora, scatta il meccanismo previsto dal decreto per evitare che il rincaro si trasferisca integralmente sul prezzo dell'elettricità." La seconda è "far arrivare alle bollette i vantaggi dell'energia prodotta a costi più bassi": l'Arera fisserà "regole ancor più stringenti contro chi trattiene deliberatamente capacità produttiva per far salire i prezzi" e "i minori costi delle rinnovabili devono tradursi davvero in un beneficio per famiglie e imprese". La terza è "proteggere il risparmio destinato ai consumatori": "Chi è chiamato a finanziare il meccanismo non può ribaltare i costi sulle bollette oltre quanto espressamente consentito dalla norma." La misura "durerà diciotto mesi e prevede un'uscita graduale".



"Sappiamo che correggere questo meccanismo può scontentare chi ne ha ricavato rendite molto elevate. Ma il nostro compito è difendere l'interesse dei cittadini." Ci si attendono "benefici importanti", ma "gli effetti richiederanno tempo": i risparmi più consistenti andranno alle imprese con autoproduzione e consumi elevati, e potranno aumentare "sul fronte della bolletta del gas" con il taglio "di oltre 850 milioni di euro sugli oneri di sistema". Sui carburanti, finora sono stati destinati "due miliardi e mezzo di euro", concentrati sul gasolio: resta il tetto ai prezzi alla pompa e "le accise mobili le riattiveremo ogni volta che l'andamento dei prezzi lo richiederà".



Pichetto Fratin: primo passo concreto



"Con il decreto-legge completiamo il percorso del Dl Bollette, con l'obiettivo di ridurre il costo dell'energia elettrica per famiglie e imprese", ha dichiarato il ministro. "A partire da gennaio, nel complesso, le misure del decreto consentiranno una riduzione media di circa 15 euro al megawattora. È un primo passo concreto a sostegno del nostro sistema Paese, dei consumatori e del tessuto produttivo." Il provvedimento, ha spiegato, "è il risultato di un lavoro articolato e di una lunga interlocuzione con la Commissione europea", con la collaborazione di Arera e del Gme, che "ha assicurato il supporto tecnico nella definizione del meccanismo e nelle simulazioni richieste da Bruxelles", "nella consapevolezza delle difficoltà che famiglie e imprese stanno affrontando".



Infrastrutture e trasporti



Il Cdm ha approvato anche un decreto-legge, su proposta di Meloni, Salvini e Giorgetti, che garantisce la continuità del finanziamento delle opere avviate. Aggiorna la disciplina della finanza di progetto, rafforza i compiti del commissario per A24 e A25 e istituisce un presidio dei vigili del fuoco ad Astroni per la Tangenziale di Napoli. Prevede risorse per gli interventi ferroviari (tra cui l'Anello di Palermo), un deposito di Gnl e Bio-Gnl a Bergeggi e la continuità di gestione del Mose. In laguna vieta la locazione di imbarcazioni da diporto con comandante designato dal locatario e il noleggio per itinerario concordato.



Sulle concessioni demaniali nasce un tavolo di monitoraggio a Palazzo Chigi. Sulla casa: adesione al Fondo del Piano Casa contro la morosità incolpevole e più risorse per i genitori separati; per le occupazioni abusive, l'acquisizione pubblica non dà diritti agli occupanti. Interventi anche su Amco, con deroga alle norme di contenimento della spesa al 30 marzo 2027, e Bancoposta, che potrà assumere partecipazioni in società finanziarie e assicurative, escluse quelle di controllo in banche.

Condividi

```