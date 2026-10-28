Regno Unito, 100 sterline per 20 milioni di famiglie contro il caro bollette

Presentato il primo budget del governo Burnham: via le quote fisse sul gas, Iva ridotta sull'elettricità fino a luglio

(Teleborsa) - Il cancelliere dello Scacchiere John Healey ha presentato il Budget, il primo da quando Andy Burnham è premier, con il sostegno al costo della vita al centro delle misure. Il pacchetto prevede un pagamento di 100 sterline per 20 milioni di famiglie in Inghilterra nelle fasce di council tax A-D, per aiutarle con le bollette energetiche, con finanziamenti equivalenti per Scozia, Galles e Irlanda del Nord. Le quote fisse giornaliere saranno eliminate dalle bollette del gas, con i costi trasferiti sul prezzo unitario. L'Iva ridotta sull'elettricità, in scadenza ad aprile, viene estesa fino a luglio, come il congelamento delle accise sui carburanti. Eliminati i dazi su oltre 100 prodotti alimentari, tra cui sottaceti e marmellata, oltre a cherosene e fertilizzanti.



Salari, pensioni e sussidi



Il salario minimo sale del 3,9%. Per i pensionati a basso reddito arriva una nuova franchigia fiscale, in modo che chi ha un reddito fino al valore della nuova pensione statale piena non paghi l'imposta sul reddito. Gli assistenti non retribuiti non perderanno l'intero Carer's Allowance oltre i 204 sterline settimanali al netto: sarà introdotta una riduzione graduale. Il congedo parentale è esteso ai padri autonomi e alle coppie dello stesso sesso. Il rimborso chilometrico esentasse di 55 pence al miglio per chi usa l'auto per lavoro fino a 10.000 miglia diventa permanente.



Banche, casa e AI



La sovrattassa sugli utili delle banche passa dal 3% al 6% per 15 mesi da gennaio. L'imposta sulle slot machine a puntata più alta passa dal 20% al 25%, e si stringono gli obblighi per marketplace come Amazon, eBay e Temu contro l'elusione dell'Iva.



Per la casa, 1 miliardo in più per l'edilizia sociale e accessibile (oltre 40 miliardi in dieci anni) e 432 milioni per offrire una via d'uscita dalla strada a ogni senzatetto entro Natale.

Intelligenza artificiale



Oltre 600 milioni di investimenti in progetti legati all'AI, con altri 120 milioni per l'Ai Security Institute e 100 milioni per un laboratorio nazionale di biosicurezza.



(Foto: © Chris Dorney / 123RF)

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