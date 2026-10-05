Milano 5-ott
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Nasdaq 5-ott
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Dow Jones 5-ott
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Londra 5-ott
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Borsa: Apprezzabile rialzo per il Nasdaq-100, in progresso dello 0,87%

Il Nasdaq-100 chiude a 31.076,44 punti

In breve, Finanza
Borsa: Apprezzabile rialzo per il Nasdaq-100, in progresso dello 0,87%
L'indice dei titoli tecnologici USA guadagna bene e porta a casa un +0,87%, terminando la sessione a 31.076,44 punti.
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