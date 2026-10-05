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Borsa: Apprezzabile rialzo per il Nasdaq-100, in progresso dello 0,87%
Il Nasdaq-100 chiude a 31.076,44 punti
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05 ottobre 2026 - 22.03
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