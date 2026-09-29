FAE Technology, nel semestre valore della produzione a 47,6 milioni (+48%)

(Teleborsa) - FAE Technology
Società Benefit, gruppo industriale high-tech attivo nella progettazione, ingegnerizzazione e produzione di sistemi avanzati basati sull’elettronica, destinati a mercati ad elevata affidabilità in ambito terrestre e spaziale, ha chiuso il semestre al 30 giugno 2026, con ricavi consolidati
proforma che ammontano a 43,5 milioni di euro (+33,3% sui 32,6 milioni di euro al 30 giugno 2025), mentre il valore della produzione
proforma è pari a 47,6 milioni di euro, in aumento del 48,0% rispetto ai 32,2 milioni di euro del medesimo periodo del 2025. EBITDA e risultato netto in crescita
Prosegue inoltre la crescita di MY Fast PCBA, che nel semestre ha registrato ricavi
per 1,9 milioni di euro, in aumento del 26,7% rispetto agli 1,5 milioni di euro del primo semestre 2025, confermandosi un canale di sviluppo commerciale e di generazione di lead qualificati.
L’Ebitda
proforma al 30 giugno 2026 è pari a 3,5 milioni di euro, in miglioramento del 63,3% rispetto ai 2,2 milioni di euro dell’esercizio precedente. L’incremento è sostenuto dalla crescita dei volumi, mentre l’EBITDA margin si attesta al 7,4% rispetto al 6,7% dello stesso periodo del 2025. Il Risultato Netto
ammonta a 1,2 milioni di euro (al 30 giugno 2025 era pari a 0,2 milioni di euro). L'Indebitamento Finanziario
Netto al 30 giugno 2026 è pari a 11,8 milioni di euro, in aumento rispetto ai 3,5 milioni di euro al 31 dicembre 2025. L’incremento è riconducibile principalmente all’aumento delle passività finanziarie non correnti.Risultati al netto del consolidamento di Kayser Italia
Al netto degli effetti del consolidamento integrale di Kayser Italia inclusi nei dati proforma, i ricavi risultanti dalla relazione finanziaria semestrale consolidata al 30 giugno 2026 si attestano a 39,5 milioni di euro (+21,0% sui 32,6 milioni di euro al 30 giugno 2025). Il valore della produzione sale a 42,3 milioni di euro, segnando un incremento del 31,4% rispetto ai 32,2 milioni di euro del medesimo periodo del 2025. L’Ebitda al 30 giugno 2026 si porta a 2,6 milioni di euro, in miglioramento del 20,7% rispetto ai 2,2 milioni di euro dell’esercizio precedente, mentre l’EBITDA margin si mantiene al 6,2%, rispetto al 6,7% dello stesso periodo del 2025. Il Risultato Netto si porta a 0,6 milioni di euro, rispetto ai 0,2 milioni di euro registrati al 30 giugno 2025.
Alla medesima data, il Capitale Circolante Netto è pari a 30,6 milioni di euro, in aumento rispetto ai 22,1 milioni di euro rilevati al 31 dicembre 2025, in linea con la crescita dei volumi e delle attività del Gruppo. L’Indebitamento Finanziario Netto al 30 giugno 2026 è di 13,5 milioni di euro, in aumento rispetto ai 3,5 milioni di euro al 31 dicembre 2025. Il Patrimonio Netto si attesta a 33,7 milioni di euro, in leggera crescita rispetto ai 32,9 milioni di euro al 31 dicembre 2025.Outlook
La diversificazione dei mercati serviti, la solidità del portafoglio clienti e la capacità del Gruppo di presidiare la catena di fornitura rappresentano importanti fattori di resilienza. "Fatte salve eventuali discontinuità oggi non prevedibili, si legge nella nota dei conti, il management ritiene pertanto che "il Gruppo disponga dei presupposti industriali, commerciali e organizzativi per proseguire nel percorso di crescita e consolidamento della propria redditività".Lanza: "Crescita dei volumi e focus sulla redditività"
Gianmarco Lanza, Presidente e Amministratore Delegato di FAE Technology, ha dichiarato: "I risultati del primo semestre confermano la solidità del percorso intrapreso dal Gruppo e, insieme alla consistenza del portafoglio ordini, ci danno una buona visibilità sulla seconda parte dell’anno. La crescita dei volumi si accompagna a un lavoro mirato su efficienza e struttura di costo, con l’obiettivo di migliorare progressivamente la marginalità. Guardiamo al 2027 con basi ancora più solide, facendo leva sull’integrazione delle competenze e dell’offerta commerciale, oltre che su una presenza sempre più strutturata nei mercati in cui possiamo esprimere maggiore valore
tecnologico. In questo percorso, Spazio e Difesa rappresentano due ambiti dal grande potenziale, nei quali stiamo consolidando relazioni, know how e capacità industriali. Continuiamo a lavorare con disciplina sulla crescita dei volumi e sul miglioramento della redditività, con l’obiettivo di rafforzare nel tempo la capacità del Gruppo di generare valore".