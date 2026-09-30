FAE Technology, Alantra incrementa target price con crescita che accelera

(Teleborsa) - Alantra ha incrementato a 4,5 euro per azione (dai precedenti 4,1 euro) il target price su FAE Technology , società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel design e produzione di soluzioni per il settore dell'elettronica integrata, confermando la raccomandazione "Buy".



Gli analisti scrivono che FAE Technology ha registrato un solido primo semestre 2026, con un Valore della Produzione (VoP) pro-forma in crescita del 48% su base annua e un EBITDA in aumento del 63%; la marginalità è migliorata al 7,4%, sostenuta dalla maggiore redditività di Kayser. Il VoP reported è cresciuto del 31%, sebbene i margini abbiano subito una lieve flessione al 6,2%. La visibilità sugli ordini supporta volumi stabili per il secondo semestre 2026 e un'ulteriore crescita nell'esercizio 2027; nel contempo, SuperFAE dovrebbe incrementare la capacità produttiva, migliorare l'efficienza e servire meglio i settori ad alta crescita e marginalità grazie a linee di produzione interamente dedicate e qualificate. Le stime sono state affinate per includere ulteriori investimenti (capex) per SuperFAE, mentre l'aggiornamento dei parametri di valutazione e i multipli più elevati dei competitor hanno portato a un innalzamento del target price, offrendo un potenziale di rialzo del 15% nonostante la recente, forte performance del titolo.

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