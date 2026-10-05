Forte interesse per Delivery Hero

(Teleborsa) - Chiusura del 2 ottobre

Rialzo marcato per la piattaforma di consegna a domicilio , tra i componenti del MDAX , che archivia la sessione in utile dell'1,05% sui valori precedenti.





Operatività odierna:

Su questi prezzi fissati a 36,68 Euro, Delivery Hero è molto appetibile con stop loss impostato a quota 34,85 Euro e con una concreta possibilità di realizzare un capital gain nel breve periodo.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)

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