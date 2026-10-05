Francoforte: nuovo spunto rialzista per flatexDEGIRO
(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per il broker online, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,12%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al MDAX mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di flatexDEGIRO, che fa peggio del mercato di riferimento.
Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per la piattaforma di investimento online, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 27,41 Euro. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 28,29 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 26,93.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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