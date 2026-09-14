Quadro rialzista per Kimco Realty

(Teleborsa) - Chiusura dell'11 settembre

Seduta in ribasso per il fondo d'investimento immobiliare , parte dell' S&P-500 , che porta a casa un decremento dello 0,43%, ma che mostra un quadro tecnico di medio periodo positivo.





Operatività odierna:

Le azioni di Kimco Realty , su questi prezzi fissati a 23,19 USD, suscitano l'interesse del mercato e sono da mettere in portafoglio, con stop loss posto a quota 15,63 Dollari USA, vista la possibilità di profitto da manifestarsi verosimilmente nel breve periodo.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)

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