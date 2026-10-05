USA, ISM non manifatturiero settembre scende poco sotto le attese a 54,9 punti
(Teleborsa) - In calo più delle attese a settembre 2026 il settore terziario americano, confermando comunque la fase di espansione dell'attività. Secondo il sondaggio condotto dall'Institute for Supply Management fra i direttori acquisti delle aziende dei servizi, l'ISM non manifatturiero è sceso a 54,9 punti, dai 55,4 punti del mese precedente, risultando leggermente inferiore alle attese del mercato (55 punti).
Va ricordato che un indice inferiore a 50 denota una fase di contrazione degli affari ed una prevalenza di pessimismo fra i direttori acquisti delle aziende.
Guardando alle singole componenti, quella sull'attività aziendale scende a 56,5 punti da 61,7, mentre quella sugli ordini cala a 59,8 punti da 60,9. Quella dell'occupazione si porta a 50,1 punti da 47,8. Aumenta anche la componente sui prezzi a 74 punti dai precedenti 72,6.
(Foto: Nik Shuliahin on Unsplash )
```