USA, PMI Chicago sale oltre le attese a 58,8 punti a settembre
(Teleborsa) - Sale ben oltre le attese l'attività manifatturiera nell'area di Chicago. Nel mese di settembre 2026, l'indice PMI Chicago si è attestato a 58,8 punti contro i 47,1 punti del mese precedente. Il dato risulta superiore anche alle aspettative degli analisti che erano per un'accelerazione più modesta a 51,2 punti.
Si ricorda che un livello dell'indice al di sopra di 50 punti denota un'espansione mentre un livello al di sotto dei 50 punti indica una contrazione del settore manifatturiero statunitense.
```