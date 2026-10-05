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USA, ISM non manifatturiero in settembre

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USA, ISM non manifatturiero in settembre
USA, ISM non manifatturiero in settembre pari a 54,9 punti, in calo rispetto al precedente 55,4 punti (la previsione era 55 punti).

(Foto: Pete Linforth / Pixabay)
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