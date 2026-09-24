Milano 17:35
51.543 -0,85%
Nasdaq 18:23
30.409 -0,20%
Dow Jones 18:23
51.390 -0,24%
Londra 17:35
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Francoforte 17:35
25.267 -0,57%

PMI manifatturiero Giappone in settembre

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PMI manifatturiero Giappone in settembre
Giappone, PMI manifatturiero in settembre pari a 54,1 punti, in calo rispetto al precedente 54,9 punti (la previsione era 55 punti).

(Foto: Stefan Yang - stock.adobe.com (ex Fotolia.it))
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