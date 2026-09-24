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PMI manifatturiero Giappone in settembre
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24 settembre 2026 - 07.00
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PMI manifatturiero in settembre pari a 54,1 punti
, in calo rispetto al precedente 54,9 punti (la previsione era 55 punti).
(Foto: Stefan Yang - stock.adobe.com (ex Fotolia.it))
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