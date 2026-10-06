Milano 10:31
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Londra 10:31
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Acquisto per Tenaris

Finanza
Acquisto per Tenaris
(Teleborsa) - Chiusura del 5 ottobre
Vigoroso rialzo per il produttore di tubi per l'esplorazione e la produzione di gas, tra i titoli dell'indice FTSE MIB, che archivia la sessione in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 5,25%.


Operatività odierna:
Operativamente, il titolo è in acquisto al prezzo attuale individuato a 26,04 Euro, con stop loss individuato a quota 23,44 Euro, alla luce di potenziali profitti che potrebbero manifestarsi nel breve periodo.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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