Acquisto per Tenaris

(Teleborsa) - Chiusura del 5 ottobre

Vigoroso rialzo per il produttore di tubi per l'esplorazione e la produzione di gas , tra i titoli dell'indice FTSE MIB , che archivia la sessione in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 5,25%.





Operatività odierna:

Operativamente, il titolo è in acquisto al prezzo attuale individuato a 26,04 Euro, con stop loss individuato a quota 23,44 Euro, alla luce di potenziali profitti che potrebbero manifestarsi nel breve periodo.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)

Condividi

```