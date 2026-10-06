Eventi e scadenze del 6 ottobre 2026

I principali eventi economici societari e istituzionali in corso: risultati di periodo, annunci, conferenze, regolamenti

(Teleborsa) -

Martedì 06/10/2026

Appuntamenti:

66° Salone Nautico Internazionale di Genova - Manifestazione internazionale organizzata da Confindustria Nautica dedicata alla nautica da diporto, che riunisce oltre 1.000 imbarcazioni, 215 novità e operatori da 45 Paesi, con esposizione di Yacht & superyacht, barche a vela, gommoni e multiscafi oltre a tecnologie innovative, componentistica ed elettronica. (da giovedì 01/10/2026 a martedì 06/10/2026)

Mercanteinfiera Autunno 2026 - Fiere di Parma - 45ª edizione dell'appuntamento autunnale dedicato all'antiquariato, al modernariato e al collezionismo. La manifestazione ospita circa 1.000 presenze espositive, 6.000 buyer internazionali e oltre 56.000 visitatori ad ogni edizione. Si trovano capolavori d'arte antica, gioielli rari, beni di lusso vintage e molto altro (da sabato 03/10/2026 a domenica 11/10/2026)

CNR - 1ª Conferenza Nazionale Polare - Roma, sede centrale del CNR - Conferenza dal titolo "Poli di conoscenza: dalle terre estreme alle sfide globali", promossa e coordinata dal CNR in collaborazione con ENEA, INGV e OGS, dedicata ad Artico, Antartide e Terzo Polo, con la partecipazione della comunità scientifica italiana per discutere di cambiamento climatico, trasformazioni ambientali, innovazione e geopolitica. Obiettivo dell'iniziativa è elaborare un white paper a supporto delle future strategie nazionali e iniziative internazionali (da lunedì 05/10/2026 a mercoledì 07/10/2026)

"Quale Europa di fronte alle sfide globali?" - Campus Luiss di Viale Pola 12, Roma - Due giornate di confronto dedicate all'Europa politica, alla sicurezza, alla Costituzione e alla competitività, con la partecipazione di rappresentanti delle istituzioni italiane ed europee, del mondo politico e accademico. Promosso dalla Fondazione Giorgio Napolitano e dalla Luiss School of Government. Tra gli interventi, il Rettore della Luiss Paolo Boccardelli, Paolo Gentiloni, Giorgio Mulè (Vicepresidente della Camera), Raffaele Fitto (Vicepresidente della Commissione Europea) e in chiusura il Ministro Guido Crosetto (da lunedì 05/10/2026 a martedì 06/10/2026)

"ECB Conference on Monetary Policy 2026: bridging science and practice" - Francoforte - 9ª Conferenza della BCE sulla politica monetaria 2026, due giornate di confronto su politica monetaria, inflazione, mercati finanziari e credito e sistema bancario, con particolare attenzione all'elevata incertezza economica e geopolitica. Tra gli interventi, il keynote di Philip R. Lane, membro del Comitato esecutivo della BCE, e quelli di economisti e ricercatori internazionali (da lunedì 05/10/2026 a martedì 06/10/2026)

EIA (U.S. Energy Information Administration) - Pubblica l'outlook sull'energia

Economia - Francia - Bilancio finanza pubblica della Francia

ASEAN Energy Security Review - Presentazione del rapporto dell'International Energy Agency sulla sicurezza energetica nei Paesi ASEAN, con un focus sulla crescente dipendenza dalle importazioni di petrolio e GNL, sull’affidabilità dei sistemi elettrici, sui rischi per le catene di approvvigionamento delle tecnologie pulite e dei minerali critici e sulle strategie per rafforzare la resilienza energetica

Il Salone della CSR e dell'innovazione sociale - Milano, Università Bocconi - Il tema dell'edizione 2026 è "Andare oltre". La manifestazione è dedicata alla sostenibilità e all'innovazione sociale, con incontri e confronti su imprese, comunità, ambiente, finanza, organizzazioni e sport. La 14ª edizione si articola in sei percorsi tematici e coinvolge rappresentanti del mondo economico, istituzionale, accademico e sociale. Tra gli interventi, figura Francesco Billari (da martedì 06/10/2026 a giovedì 08/10/2026)

09:00 - Obiettivo Export: Imprese e Territori del Centro Italia Verso la Conferenza Nazionale dell'Export - Roma, Auditorium Parco della Musica "Ennio Morricone" - L'evento "Obiettivo Export: Imprese e Territori del Centro Italia Verso la Conferenza Nazionale dell'Export 2026" è organizzato dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e presieduto dal ministro degli Esteri, Antonio Tajani. Interviene, tra gli altri, Fausto Bianchi, Presidente Piccola Industria Confindustria e Vice Presidente Confindustria

09:20 - Nokia Italy Innovation Day 2026 - Vimercate (Milano), Nokia Italia – Appuntamento annuale di Nokia che riunisce esponenti di istituzioni, industria, mondo accademico e dell'ecosistema legato all'innovazione. L'incontro è dedicato al futuro tecnologico dell'Europa e al ruolo strategico delle infrastrutture digitali. Tra gli interventi, Stefano Grieco (CEO e VP di Nokia Italy), Laura Di Raimondo (DG Asstel), Alvise Biffi (Presidente Assolombarda), Pietro Labriola (Presidente Asstel – membro del Board GSMA – CEO TIM) e Matti Lassila (Ambasciatore di Finlandia in Italia)

09:30 - ENEA - Borghi digitali sostenibili, il progetto Pitigliano - Roma, Associazione Civita - ENEA e Open Fiber presentano il progetto Pitigliano al convegno "Borghi digitali sostenibili: soluzioni metodologiche e tecnologiche per una strategia d’innovazione urbana e territoriale". Interverranno in apertura, tra gli altri, il sottosegretario alla Cultura Lucia Borgonzoni e la direttrice del Dipartimento ENEA Tecnologie energetiche e fonti rinnovabili, Giulia Monteleone

10:00 - Assemblea Pubblica UNIPORT - Roma, Complesso Monumentale Pio Sodalizio dei Piceni - L'assemblea si aprirà con la relazione del Presidente UNIPORT Pasquale Legora De Feo. Seguiranno gli interventi di autorevoli rappresentanti del mondo delle istituzioni, delle imprese, della formazione e di primari stakeholder del settore della portualità, tra i quali, il Vice Ministro Edoardo Rixi, il Presidente di Assoporti, Roberto Petri e il Direttore Generale del MIT, Donato Liguori

10:30 - Roadshow di BNL BNP Paribas “Shaping Tomorrow” - Torino, La Nuvola Lavazza - Alla nuova tappa del roadshow di BNL BNP Paribas che si svolge a Torino, parteciperanno Elena Goitini, AD della Banca e Responsabile BNP Paribas in Italia, Marco Gay, Presidente Unione Industriali di Torino, Antonio Baravalle, AD Lavazza, per un confronto su scenari macroeconomici e riflessi sulle economie territoriali

10:30 - Longevity Day 2026 - Roma, Spazio Vittoria - Evento organizzato da Generali dal tema Previdenza, protezione, futuro. Nuove età, nuovi bisogni, nuove risposte. Un incontro per confrontarsi su una delle principalisfide della società: la longevità. Tra gli interventi, Giancarlo Fancel (Country Manager & CEO di Generali Italia), Massimo Monacelli (General Manager di Generali Italia), Marco Oddone (AD e DG di Alleanza Assicurazioni) e Nicola Palmarini (Direttore National Innovation Centre for Ageing - NICA)

12:00 - Attività istituzionali - Presidente della Repubblica riceve Gitanas Nauseda - Quirinale - Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, riceve il Presidente della Repubblica di Lituania, Gitanas Nauseda, in visita ufficiale

15:30 - ABI - Presentazione Festival ècultura! - Sede ABI di Roma - Il Presidente dell'ABI, Antonio Patuelli e il Vice Presidente Vicario dell'ACRI, Bernabò Bocca, presenteranno l'edizione 2026 del Festival ècultura! alla presenza del Ministro della Cultura, Alessandro Giuli. La manifestazione, promossa da ABI e ACRI con Banca d'Italia e la collaborazione di FEduF, si svolgerà dal 16 al 24 ottobre e riunirà tutti gli eventi culturali organizzati da Banche e Fondazioni di origine bancaria

16:30 - Attività di Governo - Giorgia Meloni incontra Gitanas Nauseda - Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, incontra il Presidente della Repubblica di Lituania, Gitanas Nauseda, a Palazzo Chigi

Borsa:

Cina - Borse di Shanghai e Shenzhen chiuse per festività (da lunedì 05/10/2026 a mercoledì 07/10/2026)

Titoli di Stato:

Tesoro - Comunicazione BOT

Aziende:

S.S. Lazio - CDA: Il Consiglio di Sorveglianza si riunirà per l’esame del progetto di bilancio separato e consolidato al 30 Giugno 2026





(Foto: a_korn - stock.adobe.com (ex Fotolia))

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