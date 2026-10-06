GDO accelera: +4,3% in 2025

secondo la proiezione di Local Strategy, nel 2026 i ricavi potrebbero arrivare fino a circa 119 miliardi di euro (scenario prudente: circa 116 miliardi)

(Teleborsa) - La grande distribuzione italiana accelera: nel 2025 le vendite sono salite del 4,3%, contro il 2,3% del 2024, con 109,8 miliardi di euro di ricavi aggregati nel 2024 e 77 punti vendita discount netti in più contro 13 supermercati in meno (Mediobanca Area Studi). Applicando al 2026 la crescita 2025, la proiezione di Local Strategy porta i ricavi fino a circa 119 miliardi di euro (+4,9 miliardi). Lo scenario prudente, con la crescita ferma all'1,3% del progressivo annuo NielsenIQ, indica circa 116 miliardi (+1,5 miliardi). Nel frattempo le ricerche “vicino a me” in Italia superano i 7 milioni al mese (analisi Local Strategy, giugno 2025) e l'interesse per questa ricerca è oggi oltre 10 volte quello del 2019 (indice Google Trends, media degli ultimi 12 mesi rispetto alla media 2019).







Cosa cercano gli italiani



Le oltre 7 milioni di ricerche mensili nascono da più di 11.000 parole chiave che contengono “vicino a me”, del tipo “supermercato vicino a me” o “farmacia vicino a me”. Chi le digita sullo smartphone è già in zona e vuole una risposta immediata su dove andare, se è aperto e che voto hanno i clienti.



Come nasce la proiezione. Local Strategy ha preso i ricavi 2024 (109,8 miliardi), li ha portati al 2025 con la crescita del 4,3% (circa 114,5 miliardi) e li ha estesi al 2026 con tre ipotesi: +1,3%, +2,8% e +4,3%. Si tratta di un'estrapolazione, non di una previsione di Mediobanca. A luglio la grande distribuzione è cresciuta dell'1,6% in valore e dello 0,6% in volume, mentre le piccole superfici sono ferme in valore e in calo dell'1,7% in volume (Istat).



La ricerca locale. Google Maps conta oltre 2 miliardi di utilizzatori mensili e più di 250 milioni di attività censite nel mondo (Google I/O '24). Nel 2025 sono state pubblicate 1,14 miliardi di recensioni e 827 milioni tra foto e video (Google Transparency Report 2025).



“La grande distribuzione cresce e la spesa quotidiana si decide sempre più sullo smartphone: con oltre 7 milioni di ricerche ‘vicino a me’ al mese, Google Maps è uno strumento fondamentale per il marketing locale, sia per le catene della GDO sia per le attività di prossimità. Per le catene è un canale di traffico verso ogni punto vendita, per le piccole attività è una delle poche leve di crescita accessibili anche senza grandi budget. Secondo uno studio Google del 2016, tra chi cerca qualcosa nelle vicinanze dallo smartphone il 76% visita un'attività entro 24 ore e il 28% di queste ricerche si chiude con un acquisto. Oggi la vetrina non è solo Google Maps, ma anche le risposte degli assistenti di ricerca AI: chi ha dati corretti e profili curati viene scelto, gli altri restano fuori. Presidiare Maps e i sistemi AI è una leva misurabile in visite, fiducia e fatturato", sottolinea Luca Bove, CEO di Local Strategy.

Condividi

```