Milano 17:35
49.628 +0,90%
Nasdaq 19:10
29.617 +1,17%
Dow Jones 19:10
52.373 +0,02%
Londra 17:35
10.687 -0,75%
Francoforte 17:35
25.591 +0,71%

USA, indice case FHFA agosto accelera leggermente a +0,3% su mese ma rallenta a +2,4% su anno

Economia, Macroeconomia
USA, indice case FHFA agosto accelera leggermente a +0,3% su mese ma rallenta a +2,4% su anno
(Teleborsa) - L'indice FHFA elaborato dalla Federal Housing Finance Agency, che misura i prezzi delle abitazioni statunitensi, è risultato in crescita dello 0,3% su base mensile ad agosto, sopra il +0,2% sia dello scorso mese (rivisto da +0,3%) sia previsto.

Su base annua l'indice, calcolato sui prezzi dichiarati degli immobili all'accensione del mutuo presso Fannie Mae e Freddie Mac, è salito del 2,4% rispetto al 2,5% del mese precedente (rivisto da +2,6%).

(Foto: Tierra Mallorca on Unsplash)
Condividi
```