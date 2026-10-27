USA, indice case FHFA agosto accelera leggermente a +0,3% su mese ma rallenta a +2,4% su anno

(Teleborsa) - L'indice FHFA elaborato dalla Federal Housing Finance Agency, che misura i prezzi delle abitazioni statunitensi, è risultato in crescita dello 0,3% su base mensile ad agosto, sopra il +0,2% sia dello scorso mese (rivisto da +0,3%) sia previsto.



Su base annua l'indice, calcolato sui prezzi dichiarati degli immobili all'accensione del mutuo presso Fannie Mae e Freddie Mac, è salito del 2,4% rispetto al 2,5% del mese precedente (rivisto da +2,6%).



(Foto: Tierra Mallorca on Unsplash)

Condividi

```