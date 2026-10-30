Francia, inflazione accelera a ottobre allo 0,4% su mese e al 3,4% annuo

(Teleborsa) - Secondo la stima preliminare diffusa dall'Istituto Statistico Nazionale Francese (INSEE), i prezzi al consumo di ottobre sono indicati su base mensile al +0,4%, rispetto al -0,3% del mese precedente e al +0,2% atteso dagli analisti.



Su base annua si stima un aumento del 3,4%, superiore al +3,1% di settembre e al +3,2% del consensus.



L'indice armonizzato, una misura utilizzata dalla BCE, indica un aumento mensile dello 0,4%, rispetto al -0,3% del mese precedente. Su base annuale si stima un +3,8% contro il +3,4% precedente.

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