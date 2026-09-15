Londra: calo per London Stock Exchange Group

(Teleborsa) - Ribasso per la società che gestisce la Borsa di Londra , che presenta una flessione del 2,03%.



La tendenza ad una settimana di London Stock Exchange Group è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE 100 . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 82,47 sterline. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 84,09. Il peggioramento di London Stock Exchange Group è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 81,93.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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