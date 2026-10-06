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Londra: positiva la giornata per Spirax-Sarco Engineering

Migliori e peggiori
Londra: positiva la giornata per Spirax-Sarco Engineering
(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per la società di ingegneria industriale inglese, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,27%.

Il confronto del titolo con il FTSE 100, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Spirax-Sarco Engineering rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.


L'esame di breve periodo di Spirax-Sarco Engineering classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 75,18 sterline e primo supporto individuato a 73,23. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 77,13.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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