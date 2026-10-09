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Londra: brillante l'andamento di Spirax-Sarco Engineering

Migliori e peggiori
Londra: brillante l'andamento di Spirax-Sarco Engineering
(Teleborsa) - Balza in avanti la società di ingegneria industriale inglese, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,92%.

La tendenza del titolo analizzata su base settimanale mostra un andamento analogo a quello del FTSE 100. Ciò significa che il titolo viene supportato da elementi provenienti dal mercato piuttosto che da notizie legate alla società stessa.


Il quadro tecnico di Spirax-Sarco Engineering suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 71,35 sterline con tetto rappresentato dall'area 72,7. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 70,5.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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