Londra: brillante l'andamento di Spirax-Sarco Engineering

(Teleborsa) - Balza in avanti la società di ingegneria industriale inglese , che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,92%.



La tendenza del titolo analizzata su base settimanale mostra un andamento analogo a quello del FTSE 100 . Ciò significa che il titolo viene supportato da elementi provenienti dal mercato piuttosto che da notizie legate alla società stessa.





Il quadro tecnico di Spirax-Sarco Engineering suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 71,35 sterline con tetto rappresentato dall'area 72,7. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 70,5.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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