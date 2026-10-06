Madrid: movimento negativo per Repsol
(Teleborsa) - Retrocede la società spagnola attiva nei settori del petrolio e del gas naturale, con un ribasso del 2,36%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto all'Ibex 35 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa dell'utility spagnola, che fa peggio del mercato di riferimento.
Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 28,98 Euro. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 28,23. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 27,96.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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