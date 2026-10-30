Milano 16:32
49.566 -0,87%
Nasdaq 16:32
28.540 -2,93%
Dow Jones 16:32
52.017 -0,62%
Londra 16:32
10.725 +0,03%
Francoforte 16:32
25.845 -0,75%

Mimit, Urso a Londra: missione su cooperazione industriale, materie prime critiche e investimenti

Bilaterale con Reynolds

Economia
Mimit, Urso a Londra: missione su cooperazione industriale, materie prime critiche e investimenti
(Teleborsa) - Il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso è a Londra per una serie di incontri con il governo britannico, imprenditori e rappresentanti del mondo finanziario. Lo rende noto una nota del ministero. L'obiettivo è rafforzare la cooperazione industriale e tecnologica tra Italia e Regno Unito e promuovere nuove opportunità di investimento in Italia.

Il Regno Unito è il sesto mercato di destinazione dell'export italiano, con un interscambio bilaterale di 34,5 miliardi di euro nel 2025. La missione arriva a pochi mesi dall'insediamento del governo di Andy Burnham e in vista del vertice Ue-Regno Unito del 20 novembre.

Il bilaterale con Reynolds

Tra gli appuntamenti figura l'incontro con il segretario di Stato britannico per le Imprese, l'Innovazione, la Scienza e il Commercio, Jonathan Reynolds. Al centro del confronto, la sicurezza degli approvvigionamenti di materie prime critiche, la tutela dell'industria siderurgica dalla sovracapacità produttiva globale e le prospettive di cooperazione su intelligenza artificiale, difesa, spazio e nucleare di nuova generazione.

Imprese e finanza

L'agenda comprende anche incontri con la Camera di Commercio Italiana nel Regno Unito e con la comunità imprenditoriale italiana, oltre a un confronto sulle opportunità di investimento in Italia con l'Advisory Board che riunisce esponenti italiani del mondo economico e finanziario attivi a Londra.
Condividi
```