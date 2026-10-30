Mimit, Urso a Londra: missione su cooperazione industriale, materie prime critiche e investimenti

Bilaterale con Reynolds

(Teleborsa) - Il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso è a Londra per una serie di incontri con il governo britannico, imprenditori e rappresentanti del mondo finanziario. Lo rende noto una nota del ministero. L'obiettivo è rafforzare la cooperazione industriale e tecnologica tra Italia e Regno Unito e promuovere nuove opportunità di investimento in Italia.



Il Regno Unito è il sesto mercato di destinazione dell'export italiano, con un interscambio bilaterale di 34,5 miliardi di euro nel 2025. La missione arriva a pochi mesi dall'insediamento del governo di Andy Burnham e in vista del vertice Ue-Regno Unito del 20 novembre.



Il bilaterale con Reynolds



Tra gli appuntamenti figura l'incontro con il segretario di Stato britannico per le Imprese, l'Innovazione, la Scienza e il Commercio, Jonathan Reynolds. Al centro del confronto, la sicurezza degli approvvigionamenti di materie prime critiche, la tutela dell'industria siderurgica dalla sovracapacità produttiva globale e le prospettive di cooperazione su intelligenza artificiale, difesa, spazio e nucleare di nuova generazione.



Imprese e finanza



L'agenda comprende anche incontri con la Camera di Commercio Italiana nel Regno Unito e con la comunità imprenditoriale italiana, oltre a un confronto sulle opportunità di investimento in Italia con l'Advisory Board che riunisce esponenti italiani del mondo economico e finanziario attivi a Londra.

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