Parigi: balza in avanti Capgemini

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per la società attiva nella fornitura di servizi IT , in guadagno del 2,03% sui valori precedenti.



Comparando l'andamento del titolo con il CAC40 , su base settimanale, si nota che Capgemini mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +7,43%, rispetto a -2,59% dell' indice di Parigi ).





Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 111,2 Euro, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 109,7. L'equilibrata forza rialzista di Capgemini è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 112,6.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```