Parigi: brillante l'andamento di Capgemini

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per la società attiva nella fornitura di servizi IT , protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,29%.



Comparando l'andamento del titolo con il CAC40 , su base settimanale, si nota che Capgemini mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +8,84%, rispetto a +1,95% dell' indice di Parigi ).





Tecnicamente, Capgemini è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 121,6 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 119,6. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 123,5.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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