Parigi: brillante l'andamento di Capgemini
(Teleborsa) - Seduta positiva per la società attiva nella fornitura di servizi IT, che avanza bene del 3,02%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Capgemini evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del CAC40. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Capgemini rispetto all'indice.
Le implicazioni di breve periodo di Capgemini sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 115,9 Euro. Possibile una discesa fino al bottom 111,7. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 120.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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