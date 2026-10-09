Parigi: scambi in positivo per Capgemini

(Teleborsa) - Bene la società attiva nella fornitura di servizi IT , con un rialzo del 3,61%.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del CAC40 . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Capgemini rispetto all'indice di riferimento.





Tecnicamente, Capgemini è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 115,8 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 113,1. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 118,5.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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