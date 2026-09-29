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Rendimenti e petrolio in rialzo affossano Tokyo e Seul

Finanza
Rendimenti e petrolio in rialzo affossano Tokyo e Seul
(Teleborsa) - Pioggia di vendite sul listino di Tokyo, che scambia con una pesante flessione dell'1,54%; sulla parità Shenzhen, che continua la seduta al -0,09%.

Pressoché invariato anche Hong Kong (-0,02%); in discesa Seul (-1,01%).

Negativo Mumbai (-0,72%); sui livelli della vigilia Sydney (-0,03%).

Borse asiatiche penalizzate da rendimenti obbligazionari e petrolio in rialzo. Il decennale Usa ha toccato il 5,27%, massimo in 19 anni, con il biennale vicino al 5% sulle attese di ulteriori rialzi Fed. Il Brent sale a circa 107 dollari per l'assenza di svolte sul conflitto Usa-Iran e lo Stretto di Hormuz.

I titoli tech restano sotto pressione dopo la notizia che OpenAI ha accantonato il rilascio di GPT-6.1 Astra per il fallimento dei controlli di sicurezza interni, e ha sospeso l'addestramento di alcuni modelli più avanzati. Gli investitori valutano anche il prospetto IPO di Anthropic, che mostra ricavi saliti quasi 12 volte a 4,6 miliardi di dollari nel 2025, ma una perdita netta di 42 miliardi, con 518 miliardi di ulteriore spesa prevista in cloud e infrastrutture.

In Australia attesa per la decisione RBA sui tassi, con un rialzo atteso al 4,60%.
Sostanziale invarianza per l'euro contro la valuta nipponica, che passa di mano con un trascurabile -0,11%. Seduta sostanzialmente invariata per l'euro nei confronti della divisa cinese, che tratta con un moderato -0,18%. Sostanzialmente invariata la seduta per l'euro contro il dollaro hongkonghese, che scambia sui valori della vigilia.

Il rendimento dell'obbligazione decennale giapponese tratta 3,1%, mentre il rendimento del titolo di Stato decennale cinese è pari 1,69%.
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