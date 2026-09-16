Asia in moderato rialzo aspettando le banche centrali. Bene Tokyo e Seul

(Teleborsa) - Le borse asiatiche si sono mosse in cauto rialzo questa mattina, in attesa della decisione sui tassi d'interesse della Federal Reserve stasera, che anticiperà la bank of England (domani) e la Bank of Japan (venerdì). Settimana dunque intensa sul fornte delle banche centrali, mentre restano in tensione i mercati obbligazionari, con rendimenti su nuovi massimi storici.



Lieve aumento per la Borsa di Tokyo , che recupera le recenti perdite, con il Nikkei 225 che sale dello 0,29%. Il dato del commercio estero (export sotot le attese) e quello degli ordini macchinari (-3,7%) hanno deluso le aspettative.



Sulla stessa linea si muove Shenzhen, avanzando in maniera frazionale sino a 13.433 punti. In rosso Hong Kong (-1,02%).



Positiva Seul (+0,92%) grazie a ricoperture sui tech.



Guadagni frazionali per Mumbai (+0,59%); in lieve ribasso Sydney (-0,57%).



Seduta trascurata per l' euro contro la valuta nipponica , che mostra un timido +0,16%. Andamento piatto per l' euro nei confronti della divisa cinese , che mostra una variazione percentuale pari a -0,03%. Appiattita la performance dell' euro contro il dollaro hongkonghese , che tratta con un modesto +0,06%.



Il rendimento dell' obbligazione decennale giapponese scambia 3%, mentre il rendimento per il titolo di Stato decennale cinese è pari 1,68%.

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