Tokyo incontenibile dopo decisioni BOJ. Acquisti diffusi in Asia

I mercati asiatici si sono spinti al rialzo grazie al ritracciamento dle petrolio e alla rimonta di Wall Street e del settore tech

(Teleborsa) - Scambi in forte rialzo per la Borsa di Tokyo , con il Nikkei 225 , che sta mettendo a segno un guadagno dell'1,65%, proseguendo la serie positiva iniziata mercoledì scorso. A sostenere il Listino nipponico concorre l'annuncio di un rialzo dei tassi all'1,25% da parte della Bank of Japan, largamente atteso, in risposta ad un'inflazione che rischia di superare il target del 2%.



Ad allentare le pressioni è anche il petrolio, le cui quotazioni sono tornate a scendere per effetto dei positivi sviluppi in Medi Oriente. Ciò ha calmato le ansie legate ad una nuova impennata dei prezzi.



La rimonta di Wall Street e l'andamnento sostenuto del settore tech, che ha ripreso la sua corsa, hanmno fatto il tresto, stimolando acquisti diffusi in Asia.



Shenzhen continua la giornata in aumento dell'1,39%. Positiva anche Hong Kong (+0,4%).



Balza in alto Seul (+2,87%)grazie al maggior peso del settore tecnologico.



Senza direzione Mumbai (+0,18%); in frazionale progresso Sydney (+0,47%).



Rialzo marcato per l' euro contro la valuta nipponica , che tratta in utile dello 0,80% sui valori precedenti. Andamento piatto per l' euro nei confronti della divisa cinese , che mostra una variazione percentuale pari a -0,06%. Appiattita la performance dell' euro contro il dollaro hongkonghese , che tratta con un modesto +0,03%.



Il rendimento dell' obbligazione decennale giapponese è pari 2,99%, mentre il rendimento del titolo di Stato decennale cinese scambia 1,68%.





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