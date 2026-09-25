Pioggia di acquisti a Tokyo in un'Asia a mezzo servizio

(Teleborsa) - Tokyo continua la sessione in rialzo, con il Nikkei 225 che avanza dell'1,31%, grazie al recupero dei titoli tecnologici dopo una pausa festiva di tre giorni. Pessimo il mercato di Hong Kong (-1,84%). La seduta è stata caratterizzata dagli scambi ridotti a causa della chiusura per festività dei mercati della Cina continentale, della Corea del Sud e di Taiwan. Sui livelli della vigilia Mumbai (+0,06%), ma variazioni negative per Sydney (-1,33%).



Il rialzo del petrolio è stato frenato dopo che alcune notizie hanno indicato che gli Stati Uniti e l’Iran starebbero esplorando un accordo graduale per riaprire lo Stretto di Hormuz. Gli investitori stanno inoltre valutando l’esito dell’incontro tra il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e il presidente cinese Xi Jinping alla Casa Bianca giovedì.



Frazionale ribasso per l' euro contro la valuta nipponica , che scambia con una perdita dello 0,45%. La giornata del 24 settembre si presenta piatta per l' euro nei confronti della divisa cinese , che mostra un esiguo -0,02%. Giornata fiacca per l' euro contro il dollaro hongkonghese , che passa di mano con un trascurabile 0%.



Il rendimento dell' obbligazione decennale giapponese è pari 3,09%, mentre il rendimento del titolo di Stato decennale cinese scambia 1,67%.

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