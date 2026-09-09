Asia nel complesso debole con rialzo greggio. Limita le perdite Tokyo

(Teleborsa) - Seduta perlopiù debole per l'Asia, che da un lato ha scontato la nuova fiammata del greggio in prossimità dei 100 dollari, dall'altro è stata galvanizzata dal rally del settore Chip sulle scommesse di crescita degli investimenti nell'Intelligenza Artificiale.



Contiene le perdite Tokyo, dove il Nikkei 225 contiene la perdita in uno scarto percentuale dello 0,31%.



Meglio la borsa cinese di Shenzhen, che si attesta allo 0,75%, nonostante l'accelerazione dei prezzi alla produzione al 3,8% tendenziale e dei prezzi al consumo allo 0,8% annuale.



In lieve ribasso Hong Kong (-0,64%); positiva Seul (+0,9%), grazie al maggior peso del settore tech sul mercato sudcoreano.



In frazionale calo Mumbai (-0,66%); sulla stessa tendenza Sydney (-0,96%).



Debole la giornata per l' euro contro la valuta nipponica , che passa di mano con un calo dello 0,35%. Giornata fiacca per l' euro nei confronti della divisa cinese , che passa di mano con un trascurabile +0,07%. Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta dell' euro contro il dollaro hongkonghese , che sta facendo un moderato +0,08%.



Il rendimento per l' obbligazione decennale giapponese è pari 2,88%, mentre il rendimento del titolo di Stato decennale cinese tratta 1,68%.

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